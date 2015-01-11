Дорожные службы переходят на усиленный режим в связи со снегопадом

Вечером 17 декабря Озерский городской округ накрыл циклон: обильный снегопад заставил специализированные службы срочно вывести на уборку территории персонал и технику.

В постоянном режиме ход очистки дорог и тротуаров контролирует управление капитального строительства и благоустройства. Специалисты производят объезд территории и уже выносят замечания подрядчикам.

Ситуацию с содержанием улично-дорожной сети комментирует первый заместитель главы округа Иван Сбитнев:

- Обязательные мероприятия по основным, наиболее загруженным, направлениям подрядчики постарались выполнить еще ночью, до начала рабочего дня и массового автопотока, уборка будет продолжаться круглосуточно, в выходные дни тоже. Как и предписано правилами, в сложившихся погодных условиях очистка проводится в «патрульном» режиме – снег сгребается на обочину проезжей части и тротуаров, он будет собран и вывезен за пределы населенного пункта после окончания снегопада.

Напомним, в этом полугодии очисткой проезжей части и тротуаров в округе занимаются следующие подрядные организации: в Озерске - ООО «Снегорье-Авто» (ДОК) и ИП Вострякова М.В. (старый город), в поселке Метлино - ООО "Синегорье-Авто", в поселке Новогорный – ММУП ЖКХ Новогорный, на загородных дорогах - ИП Вострякова М.В.

Администрация округа в срочном порядке запросила у сторон, выполняющих по контрактам содержание улично-дорожной сети, а также у управляющих организаций, которые отвечают за состояние дворовых территорий, графики уборки снега. Как только подрядчики их предоставят, с ними можно будет ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления и в СМИ.

Учитывая надвигающиеся обильные снегопады и перепады температуры воздуха, администрация округа обращается к жителям с просьбой вовремя освобождать проезжую часть и дворовые территории от личного автотранспорта на время уборки снега.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41430/