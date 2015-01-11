Роспотребнадзор: На Южном Урале активно распространяется вирус гриппа А

С 9 по 15 декабря острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели свыше 24,6 тыс. жителей.

«Сезонный подъем заболеваемости вызван циркуляцией преимущественно РС-вирусной инфекции, риновирусов и вирусов парагриппа. За прошедшую неделю отмечается появление в циркуляции вируса гриппа А», – говорится в сообщении.

По данным на 13 декабря, в Челябинской области против гриппа привито свыше 1,5 млн человек. Массовая вакцинация населения подходит к завершению.

Напомним, бесплатно в текущем году прививаются дети в возрасте с шести месяцев, работники медицинских и образовательных, транспортных и коммунальных организаций, призывники, студенты, беременные, граждане старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. За счет личных средств можно привиться в частных медцентрах, имеющих лицензию на осуществление вакцинопрофилактики.

Медики призывают южноуральцев соблюдать меры личной профилактики, избегать переохлаждения, регулярно проводить влажную уборку помещений с моющими средствами и проветривание.

https://dostup1.ru/medicine/Rospotrebnadzor-Na-Yuzhnom-Urale-aktivno-rasprostranyaetsya-virus-grippa-A_122733.html