«Дедушка Мороз, а ты настоящий?», - такой вопрос точно не смутит работников различных подразделений ПО «Маяк», которые вот уже который год отправляются в дома сотрудников градообразующего предприятия, чтобы поздравить детишек. Но в этот раз зимние волшебники и их внучки Снегурочки прошли самую настоящую «Школу Деда Мороза»!

Да да! В нашем городе на базе Центра реабилитации сотрудников ПО «Маяк» впервые открылась «Школа Деда Мороза»!

Её инициатором стала Евгения Крашенинникова – именно та, что придумала и воплотила в жизнь с помощью руководства «Реакторного завода», коллег и директора «Профилактория»(как принято в народе называть «Центр реабилитации работников ПО «Маяк») Светланы Лахтачёвой, детскую игровую комнату, которая, к слову, открылась накануне, 18-го декабря! (Об этом в следующем материале на Ozersk.ru)

Всего 2 урока, но зато каких! В первый день лекция для новогодних волонтёров была посвящена аспектам психологического развития детей в том или ином возрасте! Ведь очень важно понимать, как разговорить, не испугать и развлечь трёхлетку или первоклассника – а между ними существенная разница!

Во второй день своими знаниями об основах актёрского мастерства и способах нанесения грима пришла поделиться артистка Театра драмы и комедии «Наш дом» Анна Антонова.

Пожалуй, рассказано было всё, что только может пригодится зимним волшебникам: начиная с момента знакомства со скромным малышом или большой громкой ватагой детишек и заканчивая нарядом, играми, гримом и умением разговаривать, как Дед Мороз! Не испугать, не испортить праздник! Подарить счастье, радость и веселье – призванье Деда Мороза и Снегурочки!

Между тем, Анна уже сама не первый год дарит ощущение праздника озёрским деткам, очень искусно перевоплощаясь в Снегурочку. По её словам, даже в самом Театре Анну когда-то не видели в такой роли, а потому даже не предлагали её: высокая брюнетка весьма отдалённо напоминала привычный образ – традиционно внучка Деда Мороза небольшого росточка и с русой косой. Но став достаточно известной в городе в данном амплуа, Анна обзавелась маленькими поклонниками, которые каждый год с нетерпением ждут свою любимицу. Самое главное в роли Снегурочки, как отметила Анна, это уметь видеть настроение детей, заметить и отметить на празднике абсолютно всех.

Каждый из пришедших получил свидетельство об обучении в школе сказочного мастерства, а также методическое пособие, разработанное Евгенией Крашенинниковой, в котором приведены примеры забавных игр с детворой, вариации грима и прочие нюансы не простой, но увлекательной волонтёрской работы в качестве Дедов Морозов и Снегурочек.

Один из Дедушек Морозов – Дмитрий Васильев, у которого, пока, нет своих детишек, сказал, что с удовольствием примет участие в этом мероприятии, которое стартует 23-го декабря!

Это его первая роль зимнего волшебника, к которой предстоит ещё как следует подготовиться и проштудировать выданную инструкцию.

Интересно, что на мероприятии была и единственная представительница женского пола, из года в года играющая Деда Мороза на детских праздниках. Это сотрудница завода №20 Елена Белянина. На вопрос, случалось ли внимательным малышам узнавать в Дедушке Морозе вовсе не дедушку, Елена ответила, что, конечно, такое случалось, но это лишь добавляло веселья и смеха в происходящее! Правда, в этом году Елена решила отойти от привычного образа и сыграет…Снеговика!

Мы спросили у каждого, с кем беседовали, какое желание они загадают под бой Курантов?

Ответы были такие:

«Побольше здоровья, чтобы легко воплощать в жизнь все идеи!»

«Сдать на права с первого раза!»

«Это слишком личное…я не могу рассказать всем! Это желание касается моей семьи…»

«Я хочу, наконец, отдохнуть…в новогодние праздники! Так сказать, «обнулиться». Вытряхнуть всё лишнее из головы!»

А какое желание загадаете в новогоднюю ночь вы, дорогие наши читатели?

Александра Лебедева