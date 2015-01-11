Всё ближе и ближе Новый год! Начинаем готовиться к главному празднику года!

Веселее, озерчане! Скоро Новый год!

Все выходные:

ГЛК "Егоза"!

Ждем Вас в субботу и воскресение с 10:00 до 17:00!

-трасса "Спортивная" (с 9-ой опоры, 90% трассы)

-трасса и и отдельный подъёмник для начинающих

-"малый" сноупарк

❄ обновлённая трасса для ТЮБИНГА

-КАФЕ

Прокат. Инструкторы. Мангальные зоны. Парковки. Раздевалки.

11-00 бк Баскервиль

Чемпионат города «Пирамида свободная с продолжением до 40 шаров».

21 декабря

С 10 до 18-00 тк"Родной"

Новогодняя ярмарка "MARKET_OZ"

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"ЖИЛИ У БАБУСИ" 3-5 лет (большой зал)

18-00 ДТДиМ

Финал лиги КВН

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Дуры мы, дуры". Новогодняя сказка для взрослых (16+)

22 декабря

Регистрация с 11-00 в Шахматном клубе

Новогодний блиц-турнир по шахматам.

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ" 5-9 лет (большой зал)

11-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Мой папа - птиц". Сказка (6+) + Новогодний хоровод вокруг ёлки.

15-00 Центральная городская библиотека

Новогодний концерт «В ритмах снегопада» с участием вокального ансамбля «Признание».

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Яма". Бабий message (18+)

Челябинск

Все выходные:

Самый суровый челябинский спектакль.

Это спектакль-променад, где зрители не сидят в креслах и смотрят на сцену, а движутся, следуя за актерами туда, куда ведет их замысел режиссера.

Сбор зрителей в 18.00 у автобуса на площади возле Молодёжного театра (Кирова 116). Трансфер довозит зрителей до ДК ЧЗМК (Новороссийская, 63). После показа автобус возвращает зрителей обратно.

21 декабря

С 9-00 Центр ОФП Уралстронг (ул. Кожзаводская, 96)

Челябинская Областная Федерация Армрестлинга совместно с Центром ОФП URALSTRONG проводят Новогодний Фестиваль Силы!

20-00 Бар Eibauer

Гарри Ананасов и Алексей Дубовский.

Что ожидается? Песни из нового альбома "Рокнрольщик", лучшие песни и премьеры, общение, подведение итогов уходящего года, словом, будет здорово!

Екатеринбург

Все выходные: фестиваль «Не темно», СК «Уктус».

Тема фестиваля в 2018 году — «Визуальная экология новых территорий». Под «новыми территориями» подразумеваются городские пространства, облик которых не завершён.

В Екатеринбург приедут художники и творческие объединения из Швейцарии, Польши, Германии, Туниса, Финляндии, Австрии, США. Не обойдется и без уральских участников.

Выставка старинных новогодних игрушек

ТРЦ «Радуга Парк»

21 декабря

С 18-00 Конгресс-Центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

Чемпионат мира среди профессионалов по десяти танцам в Екатеринбурге.

Александра Лебедева