Всё ближе и ближе Новый год! Начинаем готовиться к главному празднику года!

Веселее, озерчане! Скоро Новый год!
Все выходные:
ГЛК "Егоза"!
Ждем Вас в субботу и воскресение с 10:00 до 17:00!
-трасса "Спортивная" (с 9-ой опоры, 90% трассы)
-трасса и и отдельный подъёмник для начинающих
-"малый" сноупарк
❄ обновлённая трасса для ТЮБИНГА
-КАФЕ
Прокат. Инструкторы. Мангальные зоны. Парковки. Раздевалки.
11-00 бк Баскервиль
Чемпионат города «Пирамида свободная с продолжением до 40 шаров».
21 декабря
С 10 до 18-00 тк"Родной"
Новогодняя ярмарка "MARKET_OZ"
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"ЖИЛИ У БАБУСИ" 3-5 лет (большой зал)
18-00 ДТДиМ
Финал лиги КВН
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Дуры мы, дуры". Новогодняя сказка для взрослых (16+)
22 декабря
Регистрация с 11-00 в Шахматном клубе
Новогодний блиц-турнир по шахматам.
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ" 5-9 лет (большой зал)
11-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Мой папа - птиц". Сказка (6+) + Новогодний хоровод вокруг ёлки.
15-00 Центральная городская библиотека
Новогодний концерт «В ритмах снегопада» с участием вокального ансамбля «Признание».
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Яма". Бабий message (18+)
Челябинск
Все выходные:
Самый суровый челябинский спектакль.
Это спектакль-променад, где зрители не сидят в креслах и смотрят на сцену, а движутся, следуя за актерами туда, куда ведет их замысел режиссера.
Сбор зрителей в 18.00 у автобуса на площади возле Молодёжного театра (Кирова 116). Трансфер довозит зрителей до ДК ЧЗМК (Новороссийская, 63). После показа автобус возвращает зрителей обратно.
21 декабря
С 9-00 Центр ОФП Уралстронг (ул. Кожзаводская, 96)
Челябинская Областная Федерация Армрестлинга совместно с Центром ОФП URALSTRONG проводят Новогодний Фестиваль Силы!
20-00 Бар Eibauer
Гарри Ананасов и Алексей Дубовский.
Что ожидается? Песни из нового альбома "Рокнрольщик", лучшие песни и премьеры, общение, подведение итогов уходящего года, словом, будет здорово!
Екатеринбург
Все выходные: фестиваль «Не темно», СК «Уктус».
Тема фестиваля в 2018 году — «Визуальная экология новых территорий». Под «новыми территориями» подразумеваются городские пространства, облик которых не завершён.
В Екатеринбург приедут художники и творческие объединения из Швейцарии, Польши, Германии, Туниса, Финляндии, Австрии, США. Не обойдется и без уральских участников.
Выставка старинных новогодних игрушек
ТРЦ «Радуга Парк»
21 декабря
С 18-00 Конгресс-Центр МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
Чемпионат мира среди профессионалов по десяти танцам в Екатеринбурге.
Александра Лебедева