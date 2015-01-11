За выходные на Южном Урале выявлено 182 пьяных водителя

За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области задержали 182 водителя в нетрезвом состоянии.

Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД сообщает, что в регионе произошло 10 ДТП, в которых два человека погибли и 10 травмированы.

«С 20 по 22 декабря выявлено 154 водителя в состоянии опьянения, а также отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Все привлечены к административной ответственности, им грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Кроме того, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения выявлено 28 водителей, которые будут привлечены к уголовной ответственности.

За управление без прав к административной ответственности привлечено 142 человека. За это предусмотрен штраф 30 тыс. рублей и арест до 15 суток либо обязательные работы от 100 до 200 часов.

Добавим, с 23 по 31 декабря в Челябинске ограничено движение большегрузного транспорта и автомобилей габаритной спецтехники грузоподъемностью свыше 10 тонн с шести утра до десяти вечера.

https://dostup1.ru/society/Za-vyhodnye-na-Yuzhnom-Urale-vyyavleno-182-pyanyh-voditelya_122818.html