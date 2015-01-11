Дыхание перемен. ГИБДД сможет проверять любого водителя на алкоголь

Процедура медицинского освидетельствования для автомобилистов в России вскоре может сильно изменится.

ГИБДД хотят предоставить возможность проверить на алкоголь любого водителя.

В правила будет введен новый признак опьянения: “показания приборов (средств), свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ”. Сейчас их всего пять: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или поведение, которое не соответствует обстановке.

Правда, пока речь идет о так называемом экспресс-тестировании. Но предложить пройти его могут даже тем, кто не проявляет внешних признаков опьянения. Для этого сотрудники ГИБДД смогут использовать бесконтактный детектор алкоголя, который определит “кондицию” водителя по выдыхаемому воздуху или пока новый для ведомства бумажный тест – с его помощью по слюне можно выявить наркотики в организме. Причем, как подчеркивают в МВД, это будет не полноценным медосвидетельствованием, а как раз предварительной проверкой. Сам по себе, отказ от нее не повлечет наказания, но в случае положительного результата автолюбителя отправят на медосвидетельствование.

Среди экспертов, как пишет издание “Известия”, инициатива вызвала споры. С одной стороны, она действительно может повысить безопасность на дорогах, ведь с начала года в стране зафиксировали почти 13 тыс. ДТП по вине пьяных водителей (9,8% от общего числа). С другой – любой водитель может считаться потенциальным нарушителем и попасть под такую предварительную проверку. А это, в свою очередь, может спровоцировать коррупционные риски.

Тем временем, МВД уже подготовило проект постановления правительства об изменениях, однако он еще должен пройти необходимые согласования.

https://www.cheltv.ru/dyhproveryat-vseh-voditelej-na-alkogol/