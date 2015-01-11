В Озерске неизвестные срубили деревья на кладбище

В Озерске после прокурорской проверки разыскивают людей, спиливших деревья на территории кладбища, – ущерб, нанесенный мэрии, оценили в 2,3 млн рублей.

По данным надзорного ведомства, на кладбище вырубили большое количество деревьев, что подтверждено договором Управления капитального строительства и благоустройства на вырубку старых и больных деревьев.

Согласно решениям Собрания депутатов Озерска, вырубка зеленых насаждений производится на основании постановления администрации после обследования состояния деревьев и кустарников. Вырубка зеленых насаждений, не предусмотренная постановлением администрации округа, запрещена. Главе Озерска внесено представление об устранении нарушений.

В администрации при рассмотрении представления выяснили, что на территории кладбища уничтожили 168,9 кубометров древесины, ущерб, причиненный Озерскому городскому округу превысил 2,3 млн рублей. Виновников планируют привлечь к ответственности.

https://dostup1.ru/society/V-Ozerske-neizvestnye-srubili-derevya-na-kladbische_122778.html