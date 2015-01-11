В Челябинской области запустили «горячую линию» по уборке снега

Жители Челябинской области могут обратиться на «горячую линию» по фактам некачественной уборки придворовых территорий от снега.

Для оперативности жителям рекомендуют обращаться в свою управляющую компанию, которая отвечает за уборку придомовой территории, а также в администрацию.+

Напомним, за сутки с 21 по 22 декабря в Челябинске выпала 20-дневная норма осадков.

Телефоны «горячей линии»:

Для жителей Кыштыма, Верхнего Уфалея, Нязепетровска, Каслей, Снежинска, Озерска, Карабаша, а также Нязепетровского и Каслинского районов работает телефон: 8(35151) 4-47-06.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-zapustili-goryachuyu-liniyu-po-uborke-snega_122817.html