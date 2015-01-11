Новогодний стол обойдется российской семье в 6 тыс. 430 рублей

Росстат рассчитал среднюю стоимость новогоднего застолья для семьи из пяти человек – одного ребенка и четырех взрослых.

Новогодний стол для такой семьи подорожал на 2,74% по сравнению с декабрем 2018 года – до 6 тыс. 430 рублей 78 копеек.

Как говорится в сообщении ведомства, по сравнению с прошлым годом сэкономить можно на свежих огурцах – они подешевели больше всего (8,96%), в настоящее время стоят 46 рублей 62 копейки (здесь и далее за кг). Динамику к снижению цен демонстрируют икра лососевая – 729 рублей 48 копеек (-4,97%), картофель – 16 рублей 55 копеек (-4,78%), куры охлажденные и мороженые – 143 рубля 44 копейки (-3,40%).

Значительнее всего в новогодней корзине подорожали масло сливочное (11,17%), апельсины (10,87%), сыры сычужные твердые и мягкие (10,36%).

Что касается алкогольной продукции, то на 0,24% дешевле, чем в 2018 году, можно купить коньяк ординарный отечественный. Его цена в магазинах страны в среднем составляет 638 рублей за 0,5 литра. Вино игристое отечественное обойдется в 260 рублей за 0,75 л.

Дороже всего новогодняя корзина в Чукотском автономном округе – 9 тыс. 528 рублей, дешевле в Республике Ингушетия – 3 тыс. 500 рублей. Наибольшее падение цен по сравнению с прошлым годом наблюдается в Республиках Алтай (4,67%) и Северная Осетия – Алания (4,23%), Кировской области (2,42%).

https://dostup1.ru/society/Novogodniy-stol-oboydetsya-rossiyskoy-seme-v-6-tys-430-rubley_122855.html