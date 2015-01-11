Текслер увеличил взнос на капремонт домов

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт домов в 2020 году в Челябинской области увеличен до 8 рублей 20 копеек.

Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер.

«Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области на один квадратный метр общей площади помещения на 2020 год в размере 8,2 рубля», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, в 2017 он составлял 7 рублей, в 2018 – 7,4 рубля, в 2019 – 7,8 рубля.

https://dostup1.ru/society/Texler-uvelichil-vznos-na-kapremont-domov_122859.html