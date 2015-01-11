В России поменяются правила экзаменов на права

В России вносятся изменения в правила проведения экзаменов на получение водительских прав – документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликован на сайте правительства РФ, изменения вступят в силу с 1 октября 2020 года.

Так, навыки вождения кандидата в водители будут проверять в реальных условиях. Сегодня проверка первоначальных навыков управления транспортным средством – на автодроме – является первым этапом экзамена, те, кто ее не прошел, ко второму этапу – «городу» – не допускаются. Между тем, по мнению разработчиков поправок, упражнения на экзаменационной площадке, хотя и позволяют проверить умение кандидата осуществлять параллельную парковку, движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом, разворот в ограниченном пространстве, остановку и начало движения на подъеме и прочее, тем не менее, лишь имитируют ощущение управления машиной в условиях реального дорожного движения.

«Внесенными изменениями практический экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством исключен. Одновременно практический экзамен в условиях дорожного движения дополнен проверкой основных умений и навыков, которые в настоящее время проверяются на экзаменационной площадке», – гласит документ.

Это означает, что экзаменатор сначала – на площадке автошколы или тупиковой улице – проверит базовые навыки (старт, движение на подъеме, параллельная парковка и т.д.), а убедившись, что кандидат владеет азами вождения, направит его на автомагистраль.

Добавим, с 1 октября 2020 года будет публиковаться лишь список улиц, которые, возможно, войдут в маршрут. То есть обкатать заданный маршрут заранее будет невозможно.

Для получающих мотокатегории правила не изменятся: как и раньше, они будут сдавать практическую часть экзамена только на площадке.

Кроме того, документ уточняет возраст допуска к учебной езде (на мотоцикле подкатегории «А1» или мопеде – не менее 15 лет, на легковом или грузовом автомобиле – не менее 16, на мотоцикле категории «А» – не менее 17, на автобусе, троллейбусе и трамвае – не менее 20 лет) и конкретизирует минимальные и максимальные сроки повторных экзаменов для кандидатов в водители (теория – не ранее 7 и не позднее 30 дней; навыки вождения – не ранее 7 и не позднее 60 дней). Если кандидат не прошел тест даже после третьей попытки, следующей придется ждать не менее месяца, но и не более трех.

Добавим, постановление носит рамочный характер, в течение десяти месяцев МВД разработает на его основе регламент приема экзаменов и рекомендации для инспекторов, уточняет «Коммерсант». Изменения вступят в силу с 1 октября 2020 года.

https://dostup1.ru/society/V-Rossii-pomenyayutsya-pravila-ekzamenov-na-prava_122874.html