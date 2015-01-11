СК возбудил дело после массовой госпитализации из детсада в Копейске

По факту госпитализации воспитанников детсада в Копейске возбуждено уголовное дело – устанавливаются виновники оказания небезопасных услуг.

Как сообщил официальный представитель СУ СКР по региону Владимир Шишков, дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».+

Напомним, в понедельник, 23 декабря, поступила информация о госпитализации в больницу восьми детей и воспитателя из одного из детских садов Копейска с признаками кишечной инфекции неясной этиологии. Впоследствии в больницу поступило еще восемь детей с аналогичными симптомами.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления», – говорится в сообщении.

Напомним, всего, по данным министерства здравоохранения, от вспышки острой кишечной инфекции пострадали 18 человек, в том числе 16 детей от 2 до 6 лет и два сотрудника детсада; 12 детей и воспитатели госпитализированы, в том числе один малыш остается в реанимации.

Вечером во вторник, 24 декабря, Роспотребнадзор уточнил информацию: заболели 32 ребенка и четверо взрослых. По результатам лабораторных исследований у больных и контактных сотрудников методом ПЦР выделены ДНК микроорганизмов рода Шигелла (род палочковидных бактерий, по происхождению близких к кишечной палочке и сальмонелле, вызывающих дизентерию).

Роспотребнадзор проводит эпидрасследование вспышки, детский сад закрыт на дезинфекцию.

https://dostup1.ru/society/SK-vozbudil-delo-posle-massovoy-gospitalizatsii-iz-detsada-v-Kopeyske_122885.html