Состоялась последняя в этом году сессия Собрания депутатов

25 декабря депутаты рассмотрели правовые, финансовые и имущественные вопросы, утвердили план работы представительного органа на 2020 год и приняли к сведению информацию о развитии малого и среднего предпринимательства в округе.

Провел заседание председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков, в тактовом зале присутствовали 17 парламентариев.

Свои предложения о корректировке действующего бюджета Озерского городского округа представила начальник управления по финансам Елена Соловьева. Депутаты согласовали увеличение расходов, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из регионального бюджета, распределяемых в соответствии с их целевым назначением, а также перераспределили бюджетные ассигнования между главными распорядителями бюджетных средств.

В ходе заседания депутаты утвердили план работы Собрания депутатов на девять месяцев 2019 года, прокомментировала его начальник правового отдела аппарата Собрания депутатов Елена Гребнева. Документ традиционно состоит из двух разделов. Первый касается нормотворческой деятельности, предполагает проведение восьми сессий и сформирован на основании предложений администрации округа и прокуратуры. Здесь учтены полномочия депутатского корпуса, связанные, в том числе, с правовым обеспечением предстоящих осенью 2020 года выборов в органы местного самоуправления. Второй раздел включает организационные мероприятия, которые реализуются аппаратом Собрания и депутатами непосредственно в избирательных округах. Также предполагается в первом полугодии контролировать обращение с твердыми коммунальными отходами (утвердить соответствующее Положение) и подготовку к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории округа.

С целью соблюдения федерального законодательства парламентарии ввели в действие новый муниципальный нормативно-правовой акт – Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности в случае предоставления неполных или недостоверных сведений о доходах и расходах. Ранее за нарушение было предусмотрено одно наказание – прекращение полномочий. С вступлением в действие Порядка стали возможны альтернативные меры – предупреждение, лишение права занимать определенную должность и ряд других.

Депутаты приняли к сведению информацию начальника управления экономики Александра Жмайло, который предоставил общие сведения о малом и среднем предпринимательстве (МСП) в округе: по данным налоговой инспекции, на 01.01.2019 зарегистрированы 2977 субъекта с численностью занятых – 9566 человек. Сегодня субъекты МСП работают во всех сферах озерской экономики (в процентах к общему количеству предприятий): обрабатывающая промышленность – 18,2, строительство – 7,3, торговля – 34,8, транспортировка и хранение – 5,3, прочие услуги – 24,8. Александр Жмайло отметил, что проблемы с МСП в округе отражают экономическую ситуацию в стране, а также сообщил об объемах и формах поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой в рамках муниципальной программы: в 2017 году она происходила большей частью за счет субвенций из областного и федерального бюджета, с 2018 года – исключительно за счет местного бюджета. В последние годы акцент сделан на информационной и консультационной работе с субъектами МСП: организовано информирование на странице «Предпринимателю» официального сайта ОМС ozerskadm.ru, проводятся круглые столы и семинары со специалистами, налажен тесный контакт с Фондом развития предпринимательства Челябинской области, Южно-уральской торгово-промышленной палатой.

В завершение сессии принявший в ней участие глава округа Евгений Щербаков поздравил депутатов с наступающим Новым годом и Рождеством, поблагодарил народных избранников за сотрудничество и достигнутые результаты:

- В уходящем году сделано немало, но есть еще над чем работать. Надеюсь, все наши планы по развитию Озерского городского округа, будут реализованы.

Фото Владимира Беляева.