На проспекте Карла Маркса открылся ледовый городок

Это произошло в праздничной обстановке в полдень 29 декабря. 10 декабря у пруда была установлена 15-метровая елка, а сам городок подрядчики построили в рекордно короткие сроки: над созданием ледяной сказки рабочие трудились с восьми утра и до девяти вечера.

За день до открытия с территории были убраны обломки льда, мусор. По словам первых посетителей, находиться в городке комфортно. Озерская детвора успела опробовать высокую горку с двумя съездами. Особое внимание в этом году уделили безопасности горки: сделан плавный переход с деревянной конструкции на лёд.

Дети помладше облюбовали «малышковую» горку. Мальчишки и девчонки с радостью бегали в большом лабиринте, забирались в ледяную чашу, взрослые с удовольствием фотографировались у ледяных фигур, резной надписи «Я люблю Озерск», символа года с цифрами «2020». Вечером к ледяным конструкциям добавляется новогодняя подсветка, и городок становится более нарядным и праздничным.

Легкий морозец не помешал гостям программы от души веселиться у городской елки вместе с ведущей и режиссером Лилией Баженовой. Праздник подготовил коллектив парка культуры и отдыха в содружестве с волонтерской организацией ОТИ НИЯУ МИФИ, Общественной молодежной палатой при Собрании депутатов округа и арт-школой «S’ТАНЦиЯ 74», которая не первый год принимает участие в открытиях ледового городка и городских мероприятиях. Руководитель Светлана Худякова и ученики арт-школы ежегодно с огромным желанием готовятся к празднику, к встрече с Дедом Морозом, создают себе и окружающим новогоднее настроение, при этом самым маленьким участникам едва исполнилось 4 года.

Сказочные герои Зимушка и Снеговик не давали замерзнуть гостям, вовлекая их в подвижные игры и танцы. Кульминацией праздника стал выход к ёлке Деда Мороза со Снегурочкой. Для Снегурочки, чью роль исполнила Ольга Чиркова, участие в большом городском мероприятии оказалось дебютным. Ольга, учащаяся лицея № 23, посещает школу ведущих «Классики» (Культурно-досуговый центр), руководят которой Кристина Фролова и Ирина Санникова.

Напомним, на проспекте К. Маркса 1 января, в 02:00 часа жителей города ждет традиционная новогодняя праздничная программа, 7 января, в 12:00 часов – рождественская программа для детей и взрослых. Закрыть ледовый городок планируется 22 февраля 2020 года.

Фото Владимира Беляева.