Сильный ветер ожидается 31 декабря в Челябинской области

Во вторник, 31 декабря, на территории Челябинской области ожидаются умеренные осадки в виде снега, местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на сетях. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередачи, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах.

По данным Челябинского ЦГМС, будет облачно с прояснением, пройдет небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах метели. Ночные температуры составят минус 18-23, в низинах похолодает до минус 30, на западе –11-16. Днем воздух прогреется до плюс 4-9 градусов, в низинах – до минус 14.

https://dostup1.ru/society/Silnyy-veter-ozhidaetsya-31-dekabrya-v-Chelyabinskoy-oblasti_123019.html