Законы января – 2020: увеличение пенсионного возраста, повышение МРОТ, детские пособия

С января 2020 года в России вступает в силу ряд законов. Можно с уверенностью сказать, что изменения коснутся абсолютно каждого жителя страны.

Увеличение пенсионного возраста

С первого января 2020 года пенсионный возраст для мужчин наступит в 61 год, для женщин – в 56 лет.

При этом выплаты пенсионеры начнут получать на полгода раньше завершения трудовой деятельности.

Также граждане, чей страховой стаж составляет 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, могут выйти на пенсию на два года раньше установленного срока.

Повышение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в России с первого января составит 12 130 рублей.

На повышение заработной платы бюджетников из федерального бюджета дополнительно направят 20,9 миллиарда рублей.

Обновлённые пособия на детей

Детское пособие на первого ребёнка будет выплачиваться до возраста трёх лет, а не до полутора, как было раньше. Для получения этих денег доход каждого члена семьи не должен превышать двукратный размер прожиточного минимума, который установлен в регионе.

Напомним, при рождении второго ребёнка родители смогут получить материнский капитал, но по желанию его можно перевести в ежемесячное пособие на три года. Для этого только нужно написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Индексация пенсий

Начиная с 2020 года, индексацию пенсий неработающим пенсионерам будут проводить 1 января, в этот раз она вырастет на 6,6 %. Тем пенсионерам, которые продолжают работать, индексацию проведут первого августа.

Рост числа самозанятых граждан

Стать самозанятыми смогут предприниматели, которые зарабатывают не более 2,4 миллиона рублей в год, не имеют сотрудников и работодателя.

Им не нужно регистрироваться в качестве ИП. Кроме того, ставка налога для них будет снижена: для работающих с физическими лицами – 4 %, для тех, кто работает с предприятиями – 6 %.

С января 2020 года эксперимент распространят на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области.

Электронные трудовые книжки

С 1 января любой наёмный работник может написать заявление о переводе его трудовой книжки в электронный вид или сохранения документа на бумажном носителе. Это можно сделать до 31 декабря 2020 года.

Для новых работников, которые впервые придут устраиваться на работу после 1 января 2021 года, трудовую книжку будут сразу оформлять в электронном виде.

Контроль любительского рыболовства

Со следующего года в России будет запрещено заниматься подводной охотой в местах массового скопления людей, использовать электронные средства, акваланги для ловли под водой и над поверхностью водоёмов.

Изменения в службе судебных приставов

ФССП станет относиться к структуре силовых органов. Это обусловит ужесточение предъявляемых к сотрудникам требований, среди которых – регулярный контроль на употребление алкоголя и наркотиков, дактилоскопия (снятие отпечатков пальцев) и запрет на получение двойного гражданства. Кроме того, в данном подразделении государственной службы будет действовать система званий.

При этом судебные приставы с 2020 года получат больше прав. В их полномочия будут входить взыскание долгов практически любыми законными способами в принудительном порядке, а также работа с участниками исполнительных производств (должниками). Они будут ещё теснее сотрудничать с судебными органами и обеспечивать незамедлительное приведение в действие исполнительных листов.

Также ФССП получит разрешение на информирование российских граждан о долгах, но только с их согласия. Оповещения о задолженностях и о ходе судебных производств будут высылаться в СМС, по электронной почте или в личных кабинетах портала Госуслуг.

Новые законы для автовладельцев

Первое нововведение касается технического осмотра – теперь его нужно будет проходить обязательно и реально, а не формально, как было раньше. Осуществить техосмотр своего транспорта с 2020 года можно будет только в имеющей лицензию и специализированное оборудование станции. Диагностическая карта будет выдаваться после полной проверки авто и в электронном виде. Факт прохождения будет фиксироваться с помощью фотоотчёта.

Теперь получать государственные номера можно будет не только в ГИБДД, но и в прочих сторонних организациях. Номер будет привязываться к региону с учётом прописки автовладельца.

Если изменена конструкция автомобиля, то для регистрации такой машины понадобится предъявить соответствующее подтверждающее переоборудование свидетельство.

Езда без номеров после покупки автомобиля теперь запрещается. Автовладелец должен будет получить их сразу, и сделать это можно прямо у автодилера в салоне продаж.

С 1 января от уплаты транспортного налога будут освобождены многодетные семьи, в которых автомобиль является единственным средством передвижения, но средний доход должен быть ниже установленного в регионе прожиточного минимума.

Ещё одно изменение затрагивает владельцев и водителей грузовиков, перемещающихся по трассам федерального значения. Если масса такого автомобиля превышает 12 тонн, то гражданин должен будет заплатить определённую сумму за каждый километр пути.

Миграционное законодательство

С 1 января станет незаконным наём иностранцев в определённые экономические сферы. Для работодателей устанавливаются лимиты, ограничивающие долю мигрантов в штатах сотрудников.

К попавшим под ограничения сферам относятся выращивание овощных культур, строительство, перевозки, розничная торговля и спортивная деятельность.

Теперь мигрантам грозят массовые выдворения из России. В законе «О гражданстве» указывается, что если иностранец до 1 января 2020 года не обратится с заявлением о предоставлении российского гражданства, то он обязан покинуть пределы РФ до 1 апреля. Если это требование не исполняется, человек немедленно депортируется на родину.

Продукты и лекарства

На прилавках магазинов с января 2020 года можно будет найти органические продукты, которые теперь выделяются в отдельную категорию и подвергаются маркированию с пометками «Без ГМО» или «Без химии».

В данную категорию не входят парфюмерия, косметика, рыба и дичь, семена и фитопрепараты. Сертификация будет добровольной.

Для лекарственных средств вводятся обязательные коды сертификации с криптозащитой. Также препараты с идентификацией будут отслеживаться для мониторинга их движения.

Электронные сигареты

Курительные смеси для электронных сигарет с 2020 года будут в обязательном порядке подвергаться акцизированию. Ожидается, что это усложнит реализацию подобных товаров, повысит цены на вейпы и сократит объёмы продаж в течение года.

Законы для животных и их хозяев

Напомним, изменения коснутся собак опасных пород, будут локализованы контактные зоопарки, введены новые правила обращения с бродячими животными, обновлены правила деятельности приютов для животных и с 2020 года будет запрещено держать диких животных в обычных домах.

https://www.obltv.ru/news/society/zakony-yanvarya-2020-uvelichenie-pensionnogo-vozrasta-povyshenie-mrot-detskie-posobiya/