Как обезвредить оливье? Рецепт полезного салата

Для вас новогодняя ночь – радость, а для организма печаль. Очень хочется побаловать себя в праздники. Но организм к такой радости, а правильно сказать нагрузкам, не готов.

Но всякой вредной еде можно найти полезную замену. О том, как обезвредить оливье рассказала нутрициолог Яна Рябенко.

«Даю алгоритм, который как волшебная палочка, превратить очень тяжелую и, честно говоря, очень вредную пищу, в полезную. И это не новогоднее чудо, а просто нутрициология – наука о питании».

Первым делом мы уберем из «Оливье» промышленный майонез, потому что этот жутко любимый в России соус дает немалую нагрузка на желудок и поджелудочную железу. Мы можем заменить майонез на сметану или несладкий йогурт.

Или сделать домашний майонез. Кладем в блендер три яичных желтка, тонкой струйкой вливаем нерафинированное оливковое масло, пару столовых ложек горчицы и сок лимона. Взбиваем минут 5. Майонез готов. По вкусу не хуже магазинного. Но уже без вредных химических добавок и консервантов.

Затем мы уберем из салата колбасные изделия, потому что в их состав входят всевозможные Е-ингредиенты, эмульгаторы, усилители, много крахмала и прочего. Заменим колбасу нежирным мясом – отварной курицей, индейкой, телятиной.

Консервированный горошек заменим свежим замороженным – лишние консерванты нам не нужны. Кстати, еще в зеленом горошке много сахара. Примерно чайная ложка на 100 гр.

Хорошо бы соленые огурцы заменяем на свежие – в них больше полезных веществ, и мы не нагружаем свой организм лишней солью.

Самые смелые могут заменить картофель отварной капустой или авокадо, сбрызнув его лимонным соком. Но в принципе, картофель можно оставить. Только перед тем, как варить, вымачивайте его в холодной воде 1-3 часа. Это нужно, чтобы убрать лишний крахмал, который в нашем организме расщепляется до сахаров. А лишний сахар точно не нужен.

«И все! В вашем прекрасном и очень вкусном новогоднем салате «Оливье» ничего опасного не осталось. Мы с вами его обезвредили. Можете есть спокойно. Кстати, проведите эксперимент и приготовьте «Оливье» по этому здоровому рецепту. Я вас уверяю – гости даже не заметят подмены. И с удовольствием все съедят», – уверяет нутрициолог Яна Рябенко.

https://www.cheltv.ru/kak-obezvredit-olive-retsept-poleznogo-salata/