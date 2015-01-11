В Челябинской области потеплеет до +1 градуса

В воскресенье, 5 января, в Челябинской области потеплеет до плюс одного градуса.

Будет преобладать переменная облачность, в горных районах местами пройдет небольшой снег, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят минус 4-9 градусов, в низинах – минус 9-14. Днем воздух в отдельных районах прогреется до плюс одного, в остальных территориях будет до минус четырех. +

Ночью порывы ветра местами составят 17 метров в секунду, днем ветер стихнет до 14 метров в секунду.

По прогнозам метеоцентра Фобос, сильных морозов на европейской части России не ожидается до середины января.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-potepleet-do-1-gradusa_123064.html