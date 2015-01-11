Ёлка для озёрской детворы

В далеком советском детстве ёлки проводились всегда и везде. Во главе, конечно, стояли профсоюзы, организуя праздники для детишек в подшефных организациях, школах и домах творчества, театрах и домах культуры. За новогодние каникулы можно было 5 - 6 раз встретиться с Дедом Морозом!

Руководитель ЖЭК-4 Лариса Ремденок, председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков и Председатель профсоюзного комитета ПО "Маяк" Максим Чубенко решили возобновить традицию - подарить детям микрорайона праздник у новогодней ёлки в театре кукол и лично поздравить всех с Новым годом!

Вдохновленные таким вниманием актеры театра кукол и гости праздника - веселились от души!

С ребятами поиграли в разные игры. Снеговик «приморозил» всем носики, Снегурочка всех спасала. Символ года Мышка, очень подвижная и озорная, пыталась запутать в загадках. А Дедушка Мороз всех примирил и ёлочку зажёг. Нет, без помощи он не сумел бы это сделать. Детвора помогла своим веселым гомоном: "Ёлочка, гори!".

Лесная красавица заискрилась, засверкала разноцветными огоньками!

Конечно, не обошлось и без традиционных песен "Маленькой ёлочке холодно зимой" и "В лесу родилась ёлочка", которые предаются детям из поколения в поколение!

Самое главное в этом замечательном празднике то, что взрослые подарили добро, и оно полетит по всему свету милыми воспоминаниями, детскими улыбками, благодарностью жителей Озерска!

Спасибо:

Ларисе Ремденок

Андрею Кузнеченкову

Максиму Чубенко и театру кукол "Золотой петушок"!

Счастливого всем Нового года и Рождества!