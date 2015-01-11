Первая после новогодних каникул рабочая неделя будет двухдневной.

Первый рабочий день в 2020 году выпадает на четверг, 9 января, и продлится до пятницы, 10 января.

Всего в 2020 году россиян ждет восемь коротких рабочих недель – в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.

В феврале в связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими будут четыре дня: с 25 по 28 февраля. В марте благодаря Международному женскому дню вторая рабочая неделя также будет четырехдневной. На день меньше придется трудиться и в конце апреля – в преддверии празднования Дня весны и труда.

Первая рабочая неделя мая за счет переносов выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января продлится всего три дня: с шестого по восьмое числа. При этом следующая неделя также будет сокращенной из-за Дня Победы.

Еще одна короткая рабочая неделя ждет россиян в июне благодаря празднованию Дня России. Следующая сокращенная неделя ожидается лишь в ноябре, когда День народного единства разделит пятидневку на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 и с 5 по 6 ноября.

https://dostup1.ru/society/Pervaya-posle-novogodnih-kanikul-rabochaya-nedelya-budet-dvuhdnevnoy_123095.html