Тревожное небо. Уральская авиакомпания изменила маршруты полетов над Ираном

Пассажирская компания «Уральские авиалинии» изменит некоторые из своих маршрутов. Теперь самолеты не будут пролетать над Ираном.

Специалисты авиакомпании уже начали рассчитывать альтернативные маршруты для рейсов, пролетающих над воздушным пространством Ирана.

Ранее в Росавиации предложили российским авиакомпаниям не пролетать над Ираком, Ираном, Персидским и Оманским заливами.

Напомним, 8 января, в небе над Ираном потерпел крушение украинский лайнер Boeing 737. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Самолет следовал рейсом PS 752 Тегеран — Киев.

https://www.cheltv.ru/trevozhnoe-nebo-uralskaya/