Боксеры «Легиона мастеров» принесли в копилку нашего клуба три медали — золотую, серебряную и бронзовую

В новогодние каникулы озерские боксеры приняли участие в открытом первенстве Войновки (г. Тюмень), который собрал спортсменов из Тюменской, Свердловской, Курганской, Омской, Челябинской области и ХМАО-ЮГРА.

Челябинскую область представляла команда Озёрского клуба «Легион мастеров» в составе шести человек:

ФИЛИППЕНКОВ МИРОН, 2007 г.р., 34 кг. В этой весовой категории было пять участников, Мирон провёл два тяжелых боя, но так и не смог встать на пьедестал почёта, но получил огромный опыт.

ГУБАЙДУЛЛИН ВЯЧЕСЛАВ, 2007 г.р., 37 кг. В весовой категории было восемь участников, Слава проиграл в первом бою победителю этих соревнований.

НИКУЛИН ЛЕОНИД, 2005 г.р., 60 кг. В весовой категории было шесть участников, Леонид провёл три боя, также получил огромный опыт.

КАГАРМАНОВ РЕНАЛЬД, 2004 г.р., 46 кг. В весовой категории было восемь участников, Ренальд в полуфинале проиграл серебряному медалисту Первенства России Валиуллину Данису (г. Тюмень) и завоевал почётное третье место.

ЛАРИОНОВ НИКИТА, 2004 г.р., 54 кг. В весовой категории было пять участников. В финале Никита встретился с боксёром из Тюмени, победителем России и финалистом первенства Европы Валиуллиным Линаром. В итоге боя наш боксёр проиграл боксёру из Тюмени и завоевал почётное второе место, также Линар был признан лучшим боксёром данного турнира.

Победителем соревнований в весовой категории 48 кг стал победитель ЦСФСО Профсоюзов России 2018г; участник Первенства России по боксу г. Анапа, 2018 г; призёр первенства Вооруженных сил 2019 г; участник переходной России 2019 г. ШЕПЕЛЕВ АРТЕМ, 2004 г.р. В финале наш спортсмен одержал победу над боксёром из ХМАО-ЮГРА. Также Артёма наградили кубком за лучшую технико -тактическую подготовку.

По итогам соревнований легионеры принесли в копилку нашего клуба три медали - золотую, серебряную и бронзовую.

Тренируются боксеры в ОГСООБИ «Легион мастеров» под руководством Никулина Дмитрия, Шепелева Дмтрия, Жигмонта Александра, Босова Александра.

Александр Жигмонт, председатель Федерации бокса и кикбоксинга ОГО.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41592/