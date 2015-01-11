Первое лунное: стоит ли опасаться затмения

Сегодня ночью с 10 на 11 января произойдет первое лунное затмение в 2020 году. Некоторые люди опасаются этого явления и считают, что в это время может произойти что-то нехорошее.

В 12 часов жители Урала, выехав за город, смогут увидеть полутеневое перекрытие лунного диска. Это природное явление, когда земля, луна и солнце на мгновение становятся в один ряд. Случается это примерно 2-3 раза в год.

Астрологи считают, что затмение негативно влияет на жизнь людей и предостерегают от несчастных случаев. Они говорят о том, что в этот день и предшествующие даты что-то может пойти не по плану, поэтому лучше не принимать важные решения и воздержаться от дорогих покупок.

Также рекомендуют вступать в ссоры и конфликты, потому что на этот раз возможны серьезные последствия. Кстати, у многих в периоды затмений наблюдаются резкие перепады настроения, поэтому и скандалы может возникать чуть ли не на пустом месте.

Наши предки верили, что именно во время лунного затмения открывается немало тайн, удается найти то, что было давно потеряно: от вдохновения до настоящего друга.

https://www.cheltv.ru/pervoe-lunnoe/