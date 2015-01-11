Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 14.01.2019 г

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
. Сегодня вторник 14 января 2020 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была - 4 град. С
• атмосферное давление 729 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 80 %
• ветер Западный 4 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе произошло 1ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время
отключения
1. В сетях холодного водоснабжения:?
Гайдара 21-1п,Заозерная 1-3,4,5п, Монтажников 54, К Маркса 22-11п, Дзержинского 56-9п, Луначарского 25
с 9 до 12 часов
Гайдара 26-9п с 9 до 13 часов
К Маркса 32-2п с 10 до 14 часов
2. В сетях электро-снабжения
3. В сетях горячего водоснабжения и отопления:
Свердлова 30,32 С 9 до 10 часов
Гайдара 21-1п, 26, Заозерная 1-3,4,5п, Монтажников 54, К Маркса 16-4п, 22-11п, Дзержинского 56-9п, Луначарского 25, Уральская 22, Восточная 5, Ленина 76, Победа 51 с 9 до 12 часов
Гайдара 26-9п с 9 до 13 часов
Набережная 1 с 9 до 15 часов
К. Маркса 1, Дзержинского 38 с 9 до 17 часов
Гайдара 24 с 10 до 12 часов
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,10
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 14 января 2020 года
1. Природные ЧС: не прогнозируется.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью по всей территории, днем местами небольшой снег, на крайнем юге и крайнем западе до умеренного, в отдельных районах метели, на дорогах местами гололедица от снежного наката. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью минус 6-11°, при прояснении до минус 16°, днем от 0° до минус 5°.
НЯ: не прогнозируются
ОЯ: не прогнозируются.
3.4.1 Ледовая обстановка: На реках и озерах Челябинской области установился ледостав и прогнозируется дальнейшее увеличение толщины льда.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 827-рп от 28.10.2018 г. пожароопасный сезон 2019 года в лесах Челябинской области завершен с 1 ноября 2019 года.
3.5. Техногенные ЧС:
3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).
3.6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.
3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости.
3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 189 обращений.