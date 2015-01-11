Трехгорный признан самым благоустроенным моногородом России

Минстрой России поставил Трехгорный (Челябинская область) на первое место рейтинга моногородов с наиболее благоприятной средой для жизни – муниципалитет набрал 210 баллов.

Пресс-служба Фонда развития моногородов сообщает, что Трехгорный получил высокую оценку за активное развитие жилья и общественных пространств.

По итогам рейтинга «Индекс качества городской среды» за 2019 год 53 моногорода отмечены среди территорий с наиболее благоприятной городской средой. Индекс ежегодно формируется Минстроем России и включает шесть критериев качества городской среды: безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления.

В Трехгорном в рамках программы Фонда развития моногородов «5 шагов благоустройства повседневности» в 2019 году были благоустроены улица Ленина на участке от Карла Маркса до Мира, а также отремонтирован городской фонтан.

После Трехгорного в рейтинге идут Тутаев (Ярославская область, 205 баллов), Норильск (Красноярский край, 203 балла), Набережные Челны (Татарстан, 202 балла) и Кировск (Мурманская область, 202 балла).

https://dostup1.ru/society/Trehgornyy-priznansamym-blagoustroennym-monogorodom-Rossii_123219.html