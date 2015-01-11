Трассы замело. Челябинскую область накрыл снегопад

Южноуральцы сегодня вынуждены были столкнуться с капризами природы. Сразу в нескольких районах области прошел мощный снегопад.

По оценкам синоптиков, в ночь на 14 января буря накрыла около половины всех муниципалитетов Челябинской области, в центральных и северных районах – метели. Сильнее же всего осадки ударили по горнозаводской зоне, в частности, по Ашинскому району. Именно там работающим в усиленном режиме дорожникам приходится сложнее всего, расчищать снег они начали еще накануне вечером, 13 января, а утром были подключены дополнительные силы.

Всего на уборку областных трасс, по данным министерства дорожного хозяйства и транспорта, ночью было выведено 185 единиц техники. При этом работы не прекращаются и до сих пор.

Автомобилистам рекомендуют по возможности пока отказаться от дальних поездок, а оказавшимся за рулем напоминают, что в случае сложной ситуации можно обратиться в диспетчерскую службу Миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

Добавим, по прогнозам Гидрометцентра, непростые погодные условия сохранятся в регионе как минимум до сегодняшнего вечера, 14 января. Объявлен желтый уровень опасности.

https://www.cheltv.ru/chelyabinskuyu-oblast-nakryl-snegopad/