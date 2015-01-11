Не тянуть до последнего. Как правильно записать ребенка в 1 класс?

Челябинская область, как и вся страна, готовится к началу приемной кампании в первые классы школ. Она стартует уже зимой.

Так, ожидается, что за парты в наступающем учебном году на Южном Урале впервые сядут почти 47 тыс. первоклассников. Однако, как отмечают в министерстве образования региона, это пока прогноз, исходя из числа детей, которым к сентябрю 2020 года уже исполнится семь лет. Скорее всего, эта цифра увеличится.

Тем временем, приемная кампания начнется уже совсем скоро. Как пояснили в Минобре, во всех школах она стартует не позднее 1 февраля, но у муниципалитетов есть возможность сделать это и пораньше. Заявления о приеме в первый класс можно будет подать несколькими способами: придя в школу лично или с помощью интернета, даже не выходя из дома – через портал gosuslugi74 или образовательный портал edu-74.ru. Пока родители могут попробовать подать заявление в тренировочном режиме – до 18:00 14 января. После все эти тестовые варианты будут удалены из системы, а с момента начала кампании начнется прием официальных заявлений.

Для того, чтобы оформить заявление в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Этот вариант значительно сэкономит время: после регистрации заявления в единой системе, уже не надо будет ничего заполнять дополнительно. Но в течение пяти рабочих дней с момента подачи родитель или опекун будущего первоклассника должен будет лично прийти в школу с оригиналами документов, в том числе подтверждающих, что именно он представляет интересы ребенка. Затем в течение семи рабочих дней должен появиться приказ о зачислении ребенка в школу.

Заявление можно подать и в личном порядке, придя в школу, однако это займет больше времени: такое заявление также попадет в итоге в единую электронную систему, но оформлять его специалист учреждения должен в присутствии родителя.

Как пояснили в региональном министерстве образования, срок подачи заявлений в школы по месту жительства завершится 30 июня. Эксперты рекомендуют не торопиться отправлять заявление в первый же день кампании: срок достаточно большой и можно это сделать спокойно и не торопясь. Но и тянуть до последнего дня, конечно, тоже не следует, чтобы быть спокойным за будущее ребенка.

Добавим, что в наступающем учебном году порядок оформления заявлений о приеме в первый класс существенно никак не изменился. В то же время появился нюанс: теперь братья и сестры получили возможность учиться в одной школе – детям из одной семьи будет предоставлен приоритет при зачислении.

https://www.cheltv.ru/zapisat-rebenka-v-1-j-klass/