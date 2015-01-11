В Челябинской области открыты «горячие линии» по борьбе со снюсом

В каждом районе Челябинской области единороссы открыли «горячие линии» по борьбе со снюсом.

Местные отделения партии намерены оперативно реагировать на обращения граждан и подключать к работе правоохранительные органы. Кроме того, по этим телефонам жители смогут анонимно могут получать консультации нарколога и психолога.

«Мы обращаемся к каждому жителю Челябинской области с просьбой вести посильный контроль за незаконной продажей снюса в вашем районе, как в торговых сетях, так и через интернет-ресурсы, и сообщать нам обо всех случаях нарушения закона», - обратился к южноуральцам секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Заксобрания региона Владимир Мякуш.

Напомним, в декабре 2019 года депутаты Законодательного собрания области узаконили запрет на продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции. Закон вступил в силу 7 января 2020 года. Кроме того, с конца прошлого года снюс приравнен Роспотребнадзором к пищевой продукции и не может быть выпущен на рынок без сертификата соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Телефоны «горячих линий» по борьбе со снюсом в Челябинской области можно найти на сайте регионального отделения.

Телефон в Озёрске: 8 (35130) 3-34-18

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-otkryty-goryachie-linii-po-borbe-so-snyusom