Дорожники переходят на усиленный режим работы в связи с возможным гололёдом

По прогнозу гидрометцентра в ближайшие дни в Озерске ожидается температура от 0° до +3°. Близкая к нулю температура воздуха, высокая влажность и ветер могут вызвать на дорогах и тротуарах города гололедицу.

По информации УКСиБ на случай оттепели подрядные организации ООО «Синегорье» и ИП Вострякова подготовили технику и песочно-щебёночную смесь.

Для обработки тротуаров и проезжей части на ДОКе подрядной организацией ООО «Синегорье» в полном объеме закуплены противогололёдные средства (порядка 200 тонн). Подготовлена техника: мультикар для посыпки тротуаров, а также две комбинированные машины ЭД-244 (на базе МАЗа) для обработки проезжей части и широких участков пешеходных зон. Для уборки улично-дорожной сети от рыхлого снега будут задействованы тротуароуборщик и два грейдера. После уборки дорожное полотно будет посыпано песочно-щебёночной смесью, которая не содержит реагентов и солей.

Следует отметить, что ООО «Синегорье» механизированная уборка проводится ежедневно в круглосуточном режиме (бригады работают в две смены: с 08:00 до 17:00 и с 21:00 до 05:00 часов). Бригада дорожных рабочих в составе десяти человек вручную убирают остановочные комплексы, пешеходные переходы и посадочные площадки. В первую очередь уборка и посыпка производится на центральных улицах и проспектах (пр. К.Маркса, ул. Октябрьская и ул. Дзержинского).

В старом городе уборка улично-дорожной сети производится силами ИП М.В. Вострякова. Подрядчиком в настоящее время подготовлено 100 тонн противогололёдных средств, при необходимости их запас будет пополнен. Три бригады дорожных рабочих (по четыре человека) будут работать на остановочных комплексах, а также на тех участках тротуаров, где не смогут проехать уборочные машины. Для механизированной уборки будут использованы три единицы снегоуборочной техники (трактора для прометания дорог и тротуаров), а также грейдер и уборочная машина на базе «Урала» (с передним отвалом) для уборки рыхлого снега или новых осадков. Для посыпки улично-дорожной сети планируется задействовать три машины на базе ЗИЛа, которые не только посыпают дорожное полотно песком, но и предварительно очищают его.

Что касается дворовых территорий, то управляющие организации должны своевременно обработать противогололёдными средствами выходы из подъездов, а также внутридворовые проходы и проезды.

Свою точку зрения о состоянии дорог и тротуаров высказал депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер:

– Безусловно, в этом году чистят лучше, чем в прошлом, положительная динамика есть. Идея, которую осуществил глава округа, поделив работу среди двух подрядчиков, мне импонирует. Каждый отвечает за свой участок, может быть, в будущем имеет смысл поделить территорию округа более дробно. Но отмечу, что лучше не посыпать улицы, а тщательнее их очищать от снега и наледи.

Уважаемые жители Озерского городского округа, напоминаем о рекомендациях «Поисково-спасательной службы», как действовать во время гололеда:

⁃ выходить на улицу следует в обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой;

⁃ передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

⁃ пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальную палку с заостренными шипами;

⁃ всегда помните об осторожности - выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение;

⁃ не стоит догонять отходящий транспорт, вы рискуете оказаться у него под колесами;

⁃ если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

⁃ лучшая профилактика травм в гололедицу – это осторожность и осмотрительность.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41671/