Климатолог объяснила причину теплой зимы

Климатолог Челябинского госуниверситета Екатерина Пестрякова рассказала, почему в регион пришла анормально теплая зима.

«Такая теплая зима была в 96-97 годах, когда пришел мощный Азорский антициклон. В принципе, сильные оттепели до плюс шести градусов случаются раз в 5-6 лет, но такого продолжительного тепла в самом холодном месяце, январе, не припомню», – рассказала Пестрякова.

По словам климатолога, тепло в регион принес мощный поток с Атлантики, так называемый западный перенос. Особенно сильно это повлияло на европейскую территорию, где на многих станциях вообще не замерзла почва.

При этом, по словам специалиста, в России потепление происходит быстрее, чем в остальном мире, так как большая часть страны – суша, теплоемкость которой отличается от показателей воды.

По прогнозам Пестряковой, февраль точно будет холоднее января. Тем не менее, он обещает быть далеко не суровым.

https://dostup1.ru/society/Klimatolog-obyasnila-prichinu-teploy-zimy-v-Chelyabinske_123339.html