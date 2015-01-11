В Минсоце прокомментировали инцидент с мальчиком в Озерске

Министр социального развития Челябинской области Ирина Буторина прокомментировала инцидент с мальчиком, который спустился с четвертого этажа дома по трубе.

Напомним, в Озерске мальчик вместе с братом решили спуститься с четвертого этажа дома по трубе, так как мама ушла и закрыла детей дома. Один ребенок успешно спустился, а второго поймал прохожий. Ребенка отвезли в больницу, где выяснилось, что он не получил травм. В соцсетях появилась информация о том, что семья, в которой воспитываются дети, неблагополучная. В Минсоце это опровергли.

«Да, как и у каждого, в семье есть сложности, но это не повод называть ее неблагополучной. После происшествия специалисты службы помощи семье и детям, в том числе психолог, в целях оказания необходимой помощи взаимодействуют с родителями и мальчиками. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Дети находятся в семье. Информация о возможном жестоком обращении в семье по данным органов полиции города Озерска не подтвердилась», – рассказала Ирина Буторина.

В обстоятельствах инцидента разбираются органы соцзащиты. Ситуация находится на контроле в министерстве социального развития региона.

https://dostup1.ru/society/V-Minsotse-prokommentirovali-intsident-s-malchikom-v-Ozerske_123352.html