В театре «Наш дом» состоялась мистическая премьера

Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» отметил начало 2020 года премьерной постановкой Никиты Золина. Режиссер представил озерской публике мистическую трагикомедию «Шлагбаум» по пьесе молодого драматурга Николая Ермохина/

Эскиз спектакля уже был показан зрителю на «Ночи в театре-2019». Пьеса Н. Ермохина стала лучшей на конкурсе «Русское слово» в 2018 году в Санкт-Петербурге. По словам Никиты Золина, историю о мужчине, тяжело переживающего смерть жены, он прочитал несколько лет назад, пьеса вдохновила его на создание спектакля и раскрытие идеи драматурга.

По замыслу автора, «Шлагбаум» создавался как моноспектакль, но в режиссерском решении появился новый персонаж – привидение жены героя, которую играет актриса Яна Сюськина. Главную роль исполнил актер Сергей Ахлюстин, силой своего таланта заставивший зрителя почувствовать и понять все переживания героя. Несмотря на мистическую составляющую, постановка поднимает жизненные, реальные проблемы: сдвиг гендерных ролей в современном обществе, одиночество, влияние психологических травм на человека.

Показ спектакля «Шлагбаум» в театре «Наш дом» состоится 31 января и 21 февраля.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41708/