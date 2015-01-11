В Озерске состоялся концерт «Памяти Маэстро»

18 января во дворце культуры «Маяк» состоялась ставшая уже традиционной музыкальная программа, посвященная талантливому музыканту и дирижеру Виктору Михайловичу Завьялову.

Виктор Михайлович, с детства увлеченный музыкой, свою жизнь, труд, талант отдал любительскому коллективу, превратив его в один из лучших самодеятельных оркестров. Пять лет назад, после смерти руководителя, эстрадный оркестр «Ровесник» был переименован в честь Маэстро – Биг-бэнд Виктора Завьялова. Сейчас коллективом руководит его сын Влад Завьялов.

В программе прозвучали джазовые композиции, блюзы, рок-н ролл, эстрадные песни. На сцену выходили солисты Культурно-досугового центра Анастасия Серебренникова, Елизавета Серебренникова, Алексей Бурцев, Катерина Андреева, Дмитрий Капин.

Евгений Гилев:

- С Виктором Михайловичем был давно знаком, так же, как и с парнями из оркестра. Пришел посмотреть, как выросли наши ребята в музыкальном смысле. Очень тронут и впечатлен.

Преподаватель русского языка и литературы, ветеран труда, отличник народного просвещения РСФСР Светлана Михайловна Амелешина поделилась впечатлениями:

- Посещаю концерты памяти Виктора Михайловича пятый год, так как знаю, что меня ждет прекрасная инструментальная музыка, замечательный вокал, приятные эмоции. При его жизни тоже приходила на концерты с участием оркестра. Меня бесконечно радует, что в нашем городе соблюдаются хорошие традиции, в том числе и музыкальные.

В этот памятный вечер со сцены звучала не только музыка, но и добрые слова воспоминаний о личности, творчестве талантливого музыканта и дирижера Виктора Михайловича Завьялова.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41710/