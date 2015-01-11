В Челябинской области зафиксировали землетрясения

Сразу под несколькими городами зафиксированы подземные толчки.

В Челябинской области произошла серия небольших землетрясений. Первые подземные толчки зафиксировали в Нагайбакском районе недалеко от села Париж магнитудой 2.5. На следующий день, 15 января, очередной толчок зарегистрировали под Магнитогорском – магнитуда 2.6.

Еще два землетрясения произошли под южноуральской столицей. Магнитуда составила два и три балла. Их характеризуют как очень слабые и слабы. Подобные сдвиги могут почувствовать только некоторые животные и жители высоток, причем только те, чьи квартиры находятся на верхних этажах.

Все это могло быть предвестником крупного землетрясения, которое произошло в Восточном Казахстане в понедельник, 20 января.

https://kursdela.biz/news/society/20-01-2020/v-chelyabinskoy-oblasti-zafiksirovali-zemletryaseniya