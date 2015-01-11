В Пенсионном фонде заметили уменьшение количества пенсионеров

В России уменьшилось количество пенсионеров. По итогам 2019 года было назначено 830 тысяч выплат по достижению пенсионного возраста.

Общее количество новых пенсионеров приравнивается к миллиону человек.

Таким образом, пенсионеров стало на 355 тысяч меньше, чем было бы, если не прошла бы реформа по повышению возрастной планки по выходу на заслуженный отдых, заявил в интервью “РГ-неделя” руководитель ПФР Антон Дроздов.

По его словам, из-за реформы на пенсию в 2020 году не вышло 800 тыс. россиян. Более того, прогнозируется рост граждан, которые выйдут на пенсию раньше положенного срока. По статистике, это: 14,6% работников вредных и опасных производств, 5% - работников Севера и 2,5% - медики и педагоги. Также к досрочникам с 2021 года прибавятся многодетные матери, родившие и воспитавшие 4 и более детей. Они будут выходить на заслуженный отдых в 56 лет. С 2023 года в 57 лет - матери троих детей.

https://uralpress.ru/news/federaciya/v-pensionnom-fonde-zametili-umenshenie-kolichestva-pensionerov