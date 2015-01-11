На Южном Урале определяют штрафы за продажу снюсов детям

В Челябинской области устанавливают административную ответственность за продажу снюсов несовершеннолетним – комитет по законодательству южноуральского парламента обсуждает размеры штрафов.

Предлагается дополнить закон «Об административных правонарушениях в Челябинской области» статьей 133 «Нарушение ограничений розничной продажи никотиносодержащей продукции». За розничную продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции предлагается налагать штраф: на граждан – 3-5 тыс. рублей, на должностных лиц – 20-50 тыс., на юрлиц – 50-100 тыс. рублей.

Напомним, в декабре 2019 года Законодательное Собрание приняло закон, запрещающий на территории Челябинской области розничную продажу несовершеннолетним гражданам продукции, содержащей никотин и предназначенной для потребления никотина любым способом (за исключением лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ).

Добавим, Роспотребнадзор открыл внеплановую всероссийскую «горячую линию» по снюсам. По телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный) операторы Единого консультационного центра ведомства круглосуточно готовы рассказать об опасностях снюсов; по отдельным вопросам перенаправят в территориальные подразделения. Консультации специалистами территориальных органов и подведомственных организаций Роспотребнадзора проводятся в соответствии с режимом работы по будням с 8.30 до 17.15, пт – с 8.30 до 16.00.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-opredelyayut-shtrafy-za-prodazhu-snyusov-detyam_123446.html