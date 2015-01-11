Текслер: Спрос будет жестким

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил глав муниципальных образований, в этом году будет очень жесткий спрос за реализацию национальных проектов и освоение выделенных на эти цели средств.

Об этом глава региона предупредил руководителей муниципалитетов на состоявшемся сегодня, 22 января, областном совещании.

«В прошлом году была раскачка. В этом году будут жестко спрашивать. Никаких объяснений приниматься не будет», - предупредил губернатор.

В 2020 году на территории области начнется строительство более 70 социальных объектов. При этом часть муниципалитетов, заявив о своей потребности в денежных ресурсах, даже не подготовила проектно-сметную документацию.

«Обращаю внимание на необходимость соблюдения требований к участию в программах: обязательное наличие актуализированной проектно-сметной документации», - обратился к главам Алексей Текслер и поручил отраслевым министерствам и минстрою активно заняться этим вопросом.

«Со следующего года объекты без проектно-сметной документации в планы заявляться не будут», - предупредил Алексей Текслер и призвал глав начать работу по подготовке уже с начала года, чтобы все задачи по строительству выполнялись ритмично и без нарушения сроков.

«В Челябинской области реализуются все 12 национальных проектов, в составе которых 52 региональных проекта. Национальные проекты разработаны по трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост», – подчеркнула первый заместитель губернатора Ирина Гехт. Подписаны все соглашения с федеральным центром на 2020 год. Финансирование должно начаться с января.

Напомним, в 2019 года году на нацпроекты Челябинской области было выделено порядка 18,5 миллиарда рублей, из них порядка 11 миллиардов с небольшим - из федерального бюджета.

В 2020 году объем финансирования по линии нацпроектов увеличится на 30 процентов, в том числе из федерального бюджета поступит 23 миллиарда рублей.

Только по линии нацпроектов в текущем году планируется ввести 13 детских садов на всей территории области, построить четыре школы (а всего пять - в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Сосновском и Чебаркульском районах), 14 новых крупных спортивных объектов.

Намечено построить 21 фельдшерско-акушерский пункт (из них где-то половина за счет нацпроектов, остальные – на региональные средства)., два центра амбулаторной онкологической помощи, первичные сосудистые отделения в Копейске и Аше. Появится 17 мобильных ФАПов. Почти в 80 детских поликлиниках и больницах обновят оборудование по линии нацпроектов. По линии нацпроектов закупят 17 новых автомобилей скорой медицинской помощи (за счет средств регионального бюджета еще больше).

В 2020 году планируется завершить технический этап рекультивации челябинской свалки. Будет отремонтировано порядка 800 километров региональных дорог (в 2019 году – 400 километров, в том числе 170 километров – за счет нацпроектов).

https://uralpress.ru/news/politika/teksler-spros-budet-zhestkim