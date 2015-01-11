Простуда косит уральцев. В Челябинской области объявлен карантин по гриппу

Ситуация с распространением ОРВИ в Челябинской области достигла порога эпидемии.

За неделю зафиксирован значительный прирост заболевших – на 48%. Только за три последних дня больных простудой прибавилось на 21%.

В связи с этим главный санитарный врач региона с 24 января вводит карантин в медицинских и социальных учреждениях.

Это означает масочный режим для персонала, запрет на посещение пациентов в больницах. Также отменены культурно-массовые мероприятия в организациях соцзащиты.

«Рост заболеваемости зарегистрирован практически во всех муниципальных образованиях области и связан с циркуляцией как вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), так и других респираторных вирусов – парагриппа, аденовирусов и риновирусов», – уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области.

Южноуральцам рекомендуют избегать контакта с больными людьми, мыть руки перед едой, по возвращении с улиц, чаще делать влажную уборку и проветривать помещения. Надевать защитную маску в общественных местах.

Добавим, накануне в одном из уральских аэропортов пришлось принимать особые меры предосторожности. На рейсе был обнаружен заболевший пассажир из Китая, где сейчас распространяется опасный коронавирус.

Самолет прибыл в Пермь из китайского города Санья. Его сразу же встретили сотрудники Роспотребнадзора. На борту у одной из женщин обнаружили признаки заболевания. Ее увезла бригада скорой помощи.

https://www.cheltv.ru/prostuda-kosit-uraltsev/