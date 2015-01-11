В выходные в Челябинской области небольшой снег

В предстоящие выходные, 25 и 26 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, в субботу днем синоптики обещают минус 6-11 градусов, в воскресенье – минус 3-8 градусов. Ночью – минус 14-19 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 730 миллиметров ртутного столба. В воскресенье оно понизится до 723 миллиметров ртутного столба.

По народному календарю 25 января Татьянин день, Бабий кут.

Если на Татьяну шел снег, считали, что лето будет дождливое, а вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. Зато если небо было ясным, а на дворе стоял морозец — крестьяне ждали хорошего урожая.

Именины в этот день: Галактион, Илья, Макар, Пахом, Петр, Савва, Татьяна.

В воскресенье, 26 января, по народному календарю Ермилов день.

На Ерёму (Ермила) советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме. Не секрет, что по поведению этого зверька можно предсказать погоду. Мы и сейчас знаем, что если кошка сворачивается клубочком и прячет мордочку — значит, нужно ждать морозов. Однако раньше народные прогнозы были более разнообразны. Например, говорили: «Если кошка катается по половицам – тепло в дом стучится; если стену дерёт — ненастье у ворот».

Впрочем, были и более прозаичные приметы. Так, туманный круг около месяца в Ермилин день предвещал метель.

Именины в этот день: Афанасий, Максим, Марфа, Петр, Яков.

https://uralpress.ru/news/pogoda/v-vyhodnye-v-chelyabinskoy-oblasti-nebolshoy-sneg