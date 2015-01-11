Информация о регистрации ТС

Вступил в силу федеральный закон, касающийся государственной регистрации транспортных средств.

С целью дальнейшей оптимизации и развития в Российской Федерации системы регистрации транспортных средств с 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Так, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 8 Федерального закона от 3 августа 2018 года №283-ФЗ введена процедура присвоения государственных регистрационных номеров без их фактической выдачи в подразделениях Госавтоинспекции.

При этом в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 8 указанного Федерального закона владелец транспортного средства обязан в целях участия транспортного средства в дорожном движении обратиться к изготовителю государственных регистрационных знаков для их изготовления в случае присвоения государственного регистрационного номера при регистрации автомобиля без фактического получения комплекта государственных регистрационных знаков непосредственно в подразделении Госавтоинспекции.

Учитывая изложенное, Госавтоинспекция МВД России обращает внимание автовладельцев на необходимость изготовления государственных регистрационных знаков после присвоения государственных регистрационных номеров и недопустимость управления зарегистрированным транспортным средством без установки на нем государственных регистрационных знаков.