Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск присоединилось к Всероссийской акции «Студенческий десант»

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант», учащиеся Озерского технологического института посетили Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск.

Экскурсия началась с музея Управления, где собравшихся ребят с приветственным словом встретили ветераны МВД и представители Общественного совета.

Студентам рассказали историю озерской полиции, а также продемонстрировали архивные видеоматериалы проведения оперативно-розыскных мероприятий.

После экскурсии сотрудники кинологической службы показали, каким командам обучены их четвероногие напарники, как задерживают злоумышленников и находят наркотические вещества. Кинологи рассказали о том, как осуществляется уход за животными, каким образом проводится отбор собак на службу и в каком возрасте четвероногих стражей правопорядка провожают «на пенсию».

В завершении мероприятия заместитель начальника по общим вопросам Управления подполковник внутренней службы Владимир Сазыкин поздравил студентов с наступающим праздником и рассказал о работе подразделений полиции. Сотрудники отдела по работе с личным составом проинформировали собравшихся о высших учебных заведениях МВД России, условиях приема и обучения, возможностях дальнейшего трудоустройства в полицию.

В Озерске Всероссийская акция «Студенческий десант» проводится ежегодно под непосредственным руководством начальника Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск полковником полиции Сергеем Ревякиным при взаимодействии с директором Озерского технологического института филиала ФГАО ВО «НИЯУ МИФИ» Иваном Ивановым.

Главная цель акции - показать внутреннюю составляющую работы в органах внутренних дел. Знакомство подростков с деятельностью полиции, с историей становления службы направлена на популяризацию профессии «полицейский» среди молодежи. И является еще одной мерой профилактики совершения преступлений и правонарушений среди подростков.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск