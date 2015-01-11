Дождались. Арктический мороз наступает на Урал.

Аномально теплый зимний период на Урале подходит к завершению. Синоптики прогнозируют сильное похолодание уже в самое ближайшее время.

Так, по сведениям Гидрометцентра России, арктический циклон подходит все ближе к Челябинской области и накроет регион уже совсем скоро, в наступающие выходные.

В ночь на субботу, 25 января, столбики термометров в большинстве районов опустятся для непривычных этой зимой -17 градусов, а в низинах – и до совсем уж неожиданных -23. Впрочем, в дневные часы будет все же заметно теплее – лишь до -11 градусов.

Однако, в то же время ожидается, что холод на Южном Урале надолго не задержится. Уже в воскресенье, 26 января, он начнет постепенно ослабевать под натиском мощного атлантического циклона, который придет с европейской части России. Он принесет с собой и осадки.

В конце недели, по прогнозам, Челябинск и область накроет сильный снегопад, возможны метели. Кроме того, усилится и ветер – до 5-10 метров в секунду с отдельными порывами до 15-16 м/c.

https://www.cheltv.ru/dozhdalis-arkticheskij-holod-nastupaet-na-ural/