В «Мире» открылся обновлённый кинозал

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на новом оборудовании был показан художественный фильм о жителях блокадного города «Крик тишины».

Следует отметить, что полгода назад, в рамках реализации национального проекта «Культура», озерский Центр культуры и досуга молодёжи «Мир» получил от Фонда кино средства для приобретения современного кинооборудования (проектора, нового экрана и звука).

27 января, в День воинской славы России, в мероприятии приняли участие ветераны, школьники и студенты. В фойе была оборудована экспозиция, посвящённая блокаде Ленинграда. Все, кто пришёл в этот день в ЦКДМ «Мир», также присоединились к Всероссийской акции «Блокадный хлеб: 125 грамм жизни и надежды» (раздавались памятка и 125 грамм чёрного хлеба). Перед началом киносеанса на сцене выступили детский танцевальный коллектив, студентка колледжа искусств Елизавета Киселёва, озерчанка Наталья Минигараева в память о Великой Отечественной войне прочитала собственное стихотворение «Тишина».

К собравшимся в зале горожанам обратился глава округа Евгений Щербаков. Он отметил, что возобновление работы кинозала важное и значимое событие для города:

– Я уверен, что обновлённый кинозал откроет перед Центром культуры и досуга новые возможности для развития. Демонстрация хороших качественных фильмов поможет вывести на новый уровень досуг молодёжи, воспитание и расширение кругозора подростков и молодых людей. Важно, чтобы они знали правду об истории, и никто не смог негативно повлиять на нашу молодёжь, искажая исторические факты.

Сегодня знаковая памятная дата – День снятия блокады Ленинграда. Акция, в которой мы приняли сегодня участие «Блокадный хлеб», напоминает нам в каких тяжелейших условиях оказались жители блокадного Ленинграда. 125 грамм хлеба, выдававшиеся на сутки, позволяли людям не умереть. Но эти нечеловеческие испытания не сломили ленинградцев. Благодаря мужеству поколения победителей, сегодня мы живём под мирным небом, у нас есть счастье видеть, как растут наши дети и внуки. Низкий поклон советскому солдату, советскому народу за подвиг.

Для открытия кинозала Фонд кино предоставил полнометражный художественный фильм «Крик тишины». Поздравить озерчан с возобновлением работы кинозала приехал директор Челябинского киноцентра имени С.А. Герасимова Юрий Сычёв. Он передал коллективу ЦКДМ фотографию легендарного кинорежиссёра, драматурга, сценариста и педагога Сергея Герасимова, выразил надежду, что она станет первым экспонатом музея Центра «Мир».

Завершая торжественную часть, Евгений Щербаков вместе с Юрием Сычевым и директором ЦКДМ «Мир» Ильёй Назаровым дали старт работе кинозала, нажав на символическую красную кнопку.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41804/