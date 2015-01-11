«НОВАТЭК-Челябинск» проводит юбилейную акцию «Абонент года-2020»

«НОВАТЭК-Челябинск» пятый год подряд объявляет акцию «Абонент года». Мероприятие ориентировано на население Челябинской области, использующее природный газ для приготовления пищи и отопления.

В этом году акция совпала с 20-летием компании «НОВАТЭК-Челябинск». В связи с «круглой» датой организаторы увеличили призовой фонд до 20-ти подарочных сертификатов (по числу лет компании). Впервые в акции не будет деления по номинациям, как было ранее, и победители получат равнозначные денежные сертификаты. Кроме того, учрежден специальный приз, который будет разыгран среди абонентов, исполняющих договорные обязательства перед «НОВАТЭК-Челябинск» на протяжении пяти лет подряд.

Розыгрыш призовых сертификатов по традиции состоится в декабре. Подробнее об акции читайте на сайте компании www.novatek74.ru (раздел «Население»).

Справочно:

ООО «НОВАТЭК-Челябинск» - 100%-ое дочернее предприятие крупнейшего независимого производителя газа – ОАО «НОВАТЭК». С января 2012 года Компания поставляет газ всем категориям потребителей Челябинской области из ресурсов ОАО «НОВАТЭК».

Пресс-служба «НОВАТЭК-Челябинск».