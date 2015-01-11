Госфинансирование агросектора увеличено до 3,3 млрд в 2020 на Южном Урале

В Челябинской области в 2020 году до 3,3 млрд рублей увеличено госфинансирование агросектора – эффектом от дополнительных денежных вливаний должны стать рост урожайности, рост числа фермеров и развитие сельских территорий.

Так, в 2020 году на Южном Урале будут действовать три госпрограммы: развития сельского хозяйства на 2020-2025 годы, а также принятые в конце прошлого года программы комплексного развития сельских территорий и развития малых форм хозяйствования. Поддержка сельхозпроизводства по первой из них в 2020 году составит 3,3 млрд рублей (+116 млн к уровню 2019 года), причем вклад областного бюджета составит около 2,2 млрд (+452 млн).

Благодаря денежным вливаниям, в частности, прогнозируется увеличение производства в животноводстве за счет пополнения поголовья крупного рогатого скота и увеличения продуктивности за счет совершенствования технологии содержания животных.

Аграриям предстоит увеличить сбор зерна – индикативный показатель по госпрограмме составляет 1 млн 834 тыс. тонн (+50 тыс. тонн к уровню 2019 года). С учетом господдержки, обновления техники, большего применения удобрений эта задача выполнима, полагает министр. «Задачу по повышению урожайности зерновых и зернобобовых культур нам ставит губернатор Челябинской области. Соответственно, под эти цели в 2020 году увеличивается поддержка приобретения минеральных удобрений – с 50 до 100 млн, поддержка приобретения техники – с 200 до 300 млн рублей. Инструментами господдержки необходимо пользоваться и выстраивать свою производственную программу в соответствии с поставленными задачами», – отметил Алексей Кобылин в ходе селекторного совещания.

Добавим, планируется, что к 2024 году область должна производить не менее 2,5 млн тонн зерна ежегодно.

Большое внимание в 2020 году будет уделяться фермерам: в сельских районах есть возможности увеличения числа занятых в с/х предпринимателей и владельцев личных подсобных хозяйств. Для создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации принята госпрограмма Челябинской области по развитию малых форм хозяйствования. В соответствии с ней к 2024 году планируется вовлечь в малый и средний агробизнес дополнительно не менее 1 267 человек.

Инструментами программы являются выплата грантов «Агростартап» фермерским хозяйствам, грантов начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам, предоставление субсидий фермерским кооперативам на закупку продукции у своих пайщиков, развитие Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров, который создан в Фонде развития предпринимательства Челябинской области – Территории бизнеса. В 2020 году финансирование этой программы составит 81 млн рублей.

Накануне 2020 года принята госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области». В числе мероприятий: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, газификация сельских территорий, обустройство инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок под компактную жилищную застройку, ремонт и строительство сельских автодорог. Уже сегодня министерство сельского хозяйства Челябинской области принимает заявки от муниципалитетов на поддержку социальных проектов, в связи с чем Алексей Кобылин выразил надежду, что вскоре появятся новые проекты на селе, которые область будет заявлять в федеральном Минсельхозе.

Особое внимание министр обратил на необходимость страхования. «Оно может защитить сельхозтоваропроизводителей от риска потери урожая или поголовья животных в результате стихийного бедствия и других неблагоприятных факторов, сохранить финансовую устойчивость предприятий», – отметил Алексей Кобылин, подчеркнув, что данный инструмент должен быть использован максимально и в животноводстве, и в растениеводстве.

https://dostup1.ru/economics/Gosfinansirovanie-agrosektora-prevysit-3-mlrd-v-2020-na-Yuzhnom-Urale_123595.html