И снова озерские горнолыжники заняли призовые места на Кубке России

22-25 января 2020г. на горнолыжном комплексе под Магнитогорском прошел 3 этап кубка России «Русмастерс» по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов сезона 2019-2020 года в 4х дисциплинах: Супер-гигант, комбинация, слалом-гигант и специальный слалом.

От Озерска в этих соревнованиях приняли участие воспитанники горнолыжного комплекса «ЕГОЗА» :

Степанов Андрей,

Логинов Игорь,

Кулешов Владимир,

Баранов Евгений,

Зырина Ольга,

Федорович Ольга,

Степанова Нина,

Ветлосемина Ирина.

В своих возрастных группах на этих соревнованиях призерами стали:

Супер гигант:

1место - Федорович Ольга, Ветлосемина Ирина,

2место - Кулешов Владимир,

3 место - Зырина Ольга Комбинация

Супергигант+1 попытка слалома:

1 место - Федорович Ольга, Ветлосемина Ирина,

2 место - Кулешов Владимир ; Зырина Ольга

Слалом гигант:

1 место - Зырина Ольга ,

2 место - Ветлосемина Ирина, Кулешов Владимир,

3 место –Степанова Нина.

Специальный слалом:

1 место - Зырина Ольга, Кулешов Владимир,

2 место - Ветлосемина Ирина

Федерация горных лыж г. Озерска