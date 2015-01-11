И снова озерские горнолыжники заняли призовые места на Кубке России

22-25 января 2020г. на горнолыжном комплексе под Магнитогорском прошел 3 этап кубка России «Русмастерс» по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов сезона 2019-2020 года в 4х дисциплинах: Супер-гигант, комбинация, слалом-гигант и специальный слалом.
От Озерска в этих соревнованиях приняли участие воспитанники горнолыжного комплекса «ЕГОЗА» :
Степанов Андрей,
Логинов Игорь,
Кулешов Владимир,
Баранов Евгений,
Зырина Ольга,
Федорович Ольга,
Степанова Нина,
Ветлосемина Ирина.
В своих возрастных группах на этих соревнованиях призерами стали:
Супер гигант:
1место - Федорович Ольга, Ветлосемина Ирина,
2место - Кулешов Владимир,
3 место - Зырина Ольга Комбинация
Супергигант+1 попытка слалома:
1 место - Федорович Ольга, Ветлосемина Ирина,
2 место - Кулешов Владимир ; Зырина Ольга
Слалом гигант:
1 место - Зырина Ольга ,
2 место - Ветлосемина Ирина, Кулешов Владимир,
3 место –Степанова Нина.
Специальный слалом:
1 место - Зырина Ольга, Кулешов Владимир,
2 место - Ветлосемина Ирина
Федерация горных лыж г. Озерска