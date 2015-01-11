У четырех южноуральцев заподозрили коронавирус

С подозрением на коронавирус в Челябинской области госпитализировано четыре человека, вернувшихся из КНР, у трех вирус не подтвердился, по четвертому пациенту результаты еще не поступали.

В среду, 29 января, в Челябинской области состоялось заседание оперативного штаба по гриппу. В регионе отмечен сезонный рост заболеваемости.

«За два дня этой недели эпидситуация в Челябинской области нарастает. Текущую неделю мы оцениваем как предэпидемическую. Подъем заболеваемости отмечен среди школьников и дошкольников», – рассказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.

Напомним, что на Южном Урале на карантин закрыли пять школ и около 500 классов. Стало известно. Что ученица одной из закрытых школ умерла от гриппа.

Кроме того, проводятся мероприятия по обеспечению безопасности в связи с распространением коронавируса в КНР. Выстроено взаимодействие с аэропортами, куда прилетают туристы из Челябинской области. Управление Роспотребнадзора информирует, что заболеваний новым коронавирусом 2019-nCoV на территории Челябинской области не выявлено. Приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу РФ.

Напомним, в начале декабря 2019 года китайские власти впервые сообщили о вспышке атипичной пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. У заболевших отмечалась высокая температура и затрудненное дыхание. До болезни они посещали оптовый рынок морепродуктов.

Вскоре был открыт возбудитель заболевания. Им оказался новый РНК, содержащий бетакоронавирус из семейства коронавирусов, вызывающий острое респираторное заболевание с поражением верхних дыхательных путей. В некоторых случаях инфекция может протекать в виде тяжелой пневмонии.

Вирус может передаваться воздушно-капельным путем и через предметы обихода.

Время от момента заражения до появления первых симптомов составляет от 2 до 14 суток. К основным проявлениям относятся: острое начало с повышения температуры, кашель и затрудненное дыхание.

https://dostup1.ru/medicine/U-chetyreh-yuzhnouraltsev-zapodozrili-koronavirus_123607.html