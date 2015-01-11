На Южном Урале стартует сбор подписей за Город трудовой доблести

В Челябинской области организуют сбор подписей в поддержку присвоения южноуральской столице и Магнитогорску звания «Город трудовой доблести».

Сбор подписей будет организован фракцией «Единая Россия». Об этом заявил секретарь генсовета партии, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак в ходе визита в Челябинск.

«Ни у кого нет сомнений в том, что в целом Челябинская область вправе претендовать на это высокое звание. Речь идет не только о столице региона – Челябинске, но и о Магнитогорске и других городах, жители которых вносили свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Чтобы усилить заявочную позицию, «Единая Россия» предложила организовать сбор подписей, чтобы направить их в оргкомитет «Победа», и Челябинская область стала одной из первых, чьи города могли бы получить это высокое звание», – заявил Турчак.

Подписи будут собираться за Челябинск и Магнитогорск. К процессу планируют привлечь общественников и ветеранские организации.

Напомним, в Госдуме был принят в первом чтении федеральный закон об учреждении почетного звания «Город трудовой доблести». Ветераны Челябинской области попросили губернатора Алексея Текслера и Заксобрание о необходимости скорейшей подачи документов для присвоения городам соответствующего звания.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-startuet-sbor-podpisey-za-Gorod-trudovoy-doblesti_123614.html