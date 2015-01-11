На Южном Урале увеличат выплаты многодетным семьям

В Челябинской области увеличат выплаты многодетным семьям – поправки в два региональных закона одобрили депутаты Заксобрания на январском заседании.

Так, согласно изменениям в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», региональный материнский капитал составит 100 тыс. рублей. Также изменится критерий определения нуждаемости – право на данную меру поддержки получат семьи, среднедушевой доход в которых не превышает двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения за распоряжением средствами областного маткапитала.

Изменениями в закон Челябинской области «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» устанавливается, что данная выплата не будет зависеть от того, ходит ребенок в детский сад или нет, а сроки ее назначения будут продлены до достижения ребенком 3 лет. Также уточнены сроки назначения данной: со дня рождения до достижения ребенком трех лет при условии обращения в течение трех месяцев со дня рождения ребенка.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-uvelichat-vyplaty-mnogodetnym-semyam_123636.html