В пепельном свете. В небе над Уралом наблюдали танец 3 планет

Сегодня ночью на Южном Урале и в других регионах России, можно было увидеть необычное природное явление. В небе засветилась не только Луна, но Венера и Нептун.

Очевидцы делятся фотографиями небоскреба, на котором можно увидеть полумесяц, а рядом другой светящийся объект. Как выяснилось позже, это Венера.

«Вообще там Нептун, Венера и Луна, но из-за слишком большого расстояния, Нептун нельзя увидеть невооружённым глазом», – пишет автор фотографий.

Действительно, Венера – самая яркая планета солнечной системы, а Нептун –тусклая и далекая, но в эти дни они находятся на максимально близком расстоянии. Увидеть Нептун можно было при увеличении в 100 крат.

А вот Венеру и Луну можно было увидеть и без специального оборудования. Спутник Земли видно полностью, хотя Солнце подсвечивало только край планеты, остальная ее часть переливалась «пепельным светом».

https://www.cheltv.ru/v-pepelnom-svete-v-nebe/